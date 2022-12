Conte a Palermo difende il Reddito di Cittadinanza, bagno di folla alla Zen

Bagno di folla allo Zen per Giuseppe Conte, arrivato a Palermo questa mattina. “Sempre peggio, le notizie che arrivano sono sempre negative. In queste ore il governo sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vuole addirittura anticipare i tagli al reddito di cittadinanza rendendoli ancora più pesanti. E’ un disegno irragionevole”.

“Non si rendono conto che il reddito di cittadinanza serve per la coesione sociale , per garantire un sistema di protezione che rende più forte la nazione”. Ha aggiunto il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la gente nel quartiere popolare dello Zen a Palermo dove ha incontrato alcuni percettori del reddito di cittadinanza.

Il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Palermo. Ad accompagnarlo nella visita, i parlamentari nazionali e regionali e i consiglieri comunali e di circoscrizione della città. “La visita del Presidente Giuseppe Conte a Palermo è molto significativa perché ribadisce l’attenzione per il territorio da parte del Movimento 5 Stelle”. Lo dichiara la senatrice Dolores Bevilacqua.

“Palermo è una delle città lasciate più indietro dalla politica – continua l’esponente cinquestelle – non possiamo permettere che il Governo Meloni aggredisca poveri e ceto medio con le sue politiche irresponsabili. Difenderemo i fondi del PNRR per il Sud e continueremo a stare al fianco di chi è in difficoltà, come le famiglie dei percettori del Reddito di Cittadinanza che la destra minaccia per fini propagandistici. Pensino piuttosto a creare lavoro, perché i cittadini non chiedono assistenzialismo, ma la possibilità di lavorare in modo dignitoso”.