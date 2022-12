A Palermo brindisi di Capodanno in piazza con Gabbani e Friscia

A Palermo il concerto di Francesco Gabbiani per la notte di Capodanno al Politeama. La serata sarà condotta da Sergio Friscia, fresco di conduzione di Striscia la notizia.

La Giunta comunale, oggi, su proposta dell’assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella, ha approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione del concerto di Capodanno 2023. «L’Area della Cultura – scrive in una nota l’assessore Cannella – vagliate le finalità sociali, culturali e di promozione della città, tra le proposte pervenute, ha individuato quella presentata dalla costituenda ATI, composta da GoMad Concerti Srls, Utopia Srls e Associazione Culturale Wilder, quale da preferire sia per la qualità artistica e garanzia di esclusività degli artisti coinvolti, sia per la completezza della stessa, con un’offerta economica rientrante nei limiti di budget previsti per la manifestazione, quantificati in 290 mila euro, oneri di legge inclusi».

Lo spettacolo sarà presentato dall’attore e conduttore televisivo e radiofonico Sergio Friscia, e sul palco allestito in piazza Politeama salirà il cantante Francesco Gabbani. Insieme a loro anche altri artisti e cantanti locali che animeranno lo spettacolo fino alla mezzanotte.

«L’Amministrazione – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – sta mettendo in campo tutto ogni sforzo possibile per donare alla Città momenti di svago, spettacolo e socialità durante le festività di fine anno. Di tutto questo devo ringraziare l’Assessorato alla Cultura che ha coordinato le attività e fatto rete insieme a tutte le realtà e associazioni di categoria che hanno dato un significativo contributo per organizzare manifestazioni in tutti i quartieri della città e, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, adesso torna un momento tanto atteso del concerto in piazza».