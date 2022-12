Tragedia nella notte in Sicilia, 19enne si toglie la vita in aperta campagna

Nuova tragedia in Sicilia colpisce un giovane di 19 anni che si è suicidato nel corso di questa notte. Un allarme giunto presso la centrale operativa del 118 poco dopo l’1.30. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati presso la strada statale 122, a Seradifalco, nel Nisseno, dove era stata segnalata la presenza del giovane, purtroppo era troppo tardi. Il giovane infatti era già priva di vita e i soccorritori non hanno potuto fare niente se non constatarne il decesso.

Ignoti i motivi del tragico gesto del giovane

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il giovane W.G. si sarebbe impiccato in aperta campagna. Ignoti sono ancora i motivi dell’estremo gesto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano sulla immane tragedia.

Nei giorni scorsi un altro ragazzo di 31 anni si era tolto la vita dopo una delusione amorosa. Il dramma si è consumato stanotte a Caltanissetta, in via Cardinale Dusmet. Il giovane di 31 anni, W.S. le iniziali si è suicidato nella sua casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, senza una occupazione, avrebbe da poco interrotto una relazione sentimentale con la fidanzata. Sono stati i vicini a chiamare il 118 che ha tentato di rianimare il 31enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La linea anti suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.