“Sentivo voci”, figlio uccide i genitori in Sicilia con decine di coltellate

“Sentivo voci nella mia testa”. Questa la confessione davanti ai pm di Agrigento di Giuseppe Sedita, 34 anni, di Racalmuto, accusato del duplice omicidio dei genitori. Salvatore Sedita, 66 anni, e Rosa Sardo, 62, sono stati trovati ieri pomeriggio in un lago di sangue nell’appartamento di una delle palazzine di alloggi popolari di via Rosario Livatino, assassinata con una mannaia da macellaio

Il pm Gloria Andreoli e il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella hanno firmato, nella notte, il fermo di indiziato di delitto dell’uomo che avrebbe colpito a morte i genitori con decine di coltellate.

I vicini lo indicavano come un “giovane problematico, con problemi psichici”: negli ultimi giorni, erano stati sentiti continui litigi fra il figlio e i genitori. Ma niente faceva presagire un epilogo così drammatico. Ieri la tragedia e l’orrore.

Il padre era appena andato in pensione, dopo una lunga carriera nella Forestale, e la famiglia aveva organizzato una festa. La figlia, arrivata in casa visto che i genitori non rispondono rispondevano, ha fatto la tragedia scoperta. Il fratello intanto era stato visto vagare per il paese e si sarebbe anche cambiato. Intanto proseguono le indagini. Anche la sorella è stata lungamente ascoltata nella notte dai carabinieri in caserma.