Lutto per il capitano Fabio Altruda, “Un pilota non muore mai, vola solo più in alto”

Un dolore unanime per la morte del Capitano Altruda. Una vita spezzata a 33 anni nel corso di un volo di addestramento a bordo di un caccia Eurofighter Typhoon, precipitato nelle campagne attorno all’aeroporto di Birgi. La notizia del ritrovamento del pilota vivo, poi la smentita e il grande dolore. La notizia data ai genitori del ragazzo e poi l’ufficialità da parte dell’Aeronautica militare.

È la stessa Aeronautica militare italiana che adesso lo ricorda con una nota. “Un grande dolore ha stretto il cuore di tutti noi, abbiamo sperato fino all’ultimo di ricevere una buona notizia. Tutta l’Aeronautica Militare, a partire dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Luca Goretti esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi del 18° Gruppo Volo di cui il Capitano Fabio Antonio Altruda faceva parte. L’Aeronautica Militare, anche in onore di Fabio, continua a portare avanti i propri compiti di difesa dello spazio aereo nazionale e Nato. “Un pilota non muore mai, vola solo più in alto”.

Secondo le ultime ricostruzioni, l’ufficiale potrebbe essere rimasto ai comandi del velivolo fino all’ultimo momento per evitare l’impatto in zone abitate e assicurarsi così di non provocare vittime civili. Una scelta che gli ha impedito di catapultarsi fuori dall’abitacolo. Si tratta di una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, con l’Aeronautica militare che ha aperto una indagine sulla sicurezza del volo. Il capitano, come sottolinea Repubblica.it, volava in coppia con un altro aereo che lo precedeva (e che è normalmente rientrato alla base) e non ha lanciato alcun messaggio di allarme alla torre di controllo, neanche il segnale automatico di espulsione del sedile eiettabile con cui entra automaticamente in funzione il Gps.

Altruda, originario di Caserta, aveva 33 anni ed era entrato in Aeronautica Militare con il Corso regolare Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.

Sono due le inchieste aperte, una dell’Aeronautica Militare e un’altra della Procura della Repubblica di Trapani. Pilota combat ready su velivolo Eurofighter, il Capitano Altruda era in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021 e aveva all’attivo centinaia di ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. Stanotte il ministro della Difesa Crosetto ha espresso il proprio cordoglio ai vertici dell’Aeronautica e ai familiari. Il primo messaggio a loro frattanto era giunto dal generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.