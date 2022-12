Arriva la “scaldata” dicembrina, caldo anomalo in Sicilia con punte di 26 gradi

Punte di 26 gradi in Sicilia domani 15 dicembre. Arriva infatti un ulteriore aumento termico.

Un caldo anomalo per il periodo in Sicilia dopo la giornata ventosa che ha creato non pochi disagi. L’isola sarà interessata dal flusso di correnti umide e temperate che precede l’area perturbata, favorendo un ulteriore rialzo delle temperature, specie lungo le aree del settore tirrenico e ionico, ove si potranno raggiungere punte di 24/25°c specie nella seconda parte della giornata, con valori molto miti per il periodo, anche durante le ore notturne, dato che tra giovedì e venerdì, si raggiungerà l’apice di questa scaldata. Lo dice Agrimeteo Corleone.

“Il cielo – dicono gli esperti – si presenterà nuvoloso o velato per il passaggio di nubi, in prevalenza stratificato. Nel corso dei giorni a venire, giungono, ulteriori conferme, di una graduale rimonta anticiclonica, più tangibile nel corso dei primi giorni della prossima settimana, mentre per il fine settimana, giungeranno correnti un po’ più fresche, rispetto alle attuali, provenienti dai quadranti settentrionali, che contribuiranno a riportare le temperature più vicine alle medie stagionali ma comunque, le temperature, risulteranno sempre di qualche grado al di sopra delle medie del periodo e non mancherà la nuvolosità, specie lungo il settore tirrenico, dovuto, più che altro all’effetto stau indotto dalla ventilazione proveniente dai quadranti settentrionali. A questa nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni sparse, di debole e moderata intensità, specie lungo il settore tirrenico ed il versante settentrionale dell’Appennino siculo”.