Tir si ribalta nel Palermitano, bloccata la A19

Un mezzo pesante si è ribaltato sulla Palermo-Catania questa mattina all’altezza di Termini Imerese. Il traffico è andato in tilt. È bloccato il traffico, in direzione Palermo, lungo la A19 “Palermo Catania al km 31,300, a Termini Imerese, in provincia di Palermo, a causa di un mezzo pesante ribaltato.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

La polizia stradale sta verificando le cause che hanno portato al “deragliamento” del mezzo pesante. Si sono effettuati i rilievi dell’infortunistica per provare a capire eventuali responsabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.