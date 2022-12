A Palermo caccia all’Arancina, tutti pazzi per la gourmet ma vince quella “abburro”

Alla carne, al burro ma anche al cioccolato o gourmet. Oggi è il giorno dell’Arancina in Sicilia e a Palermo l’abbuffata è già iniziata. Non c’è angolo delle strade palermitane in cui non si senta l’odore dell’olio che frigge: oggi è la festa di Santa Lucia, che a Palermo e nei paesi limitrofi si traduce in una grande abbuffata di arancine che inizia di mattina e termina in serata.

Saranno 24 ore di fuoco per i palermitani che attendono con trepidazione la festa di Santa Lucia. Niente pane e pasta ma solo riso e cuccia. I bar e i ristoranti lo sanno bene visto che i loro telefoni non smettono di squillare già da 15 giorni. Tantissime le prenotazioni di arancine e ce n’è per tutti i gusti. Nei banconi non si trova solo la formula classica “alla carne” o “al burro”, ma molto di più. Versioni creative, originali, ingredienti miscelati per stupire. A vincere però sembra essere la classica arancina al burro, la più richiesta dopo quella alla carne, al ragù.

Un vero e proprio rito a Palermo e provincia quello di sua maestà l’Arancina. C’è chi la fa al burro, chi alla carne, chi con salsiccia e caciotta, con bufala, cavolicelli e pomodoro secco. Poi ci sono quelle gourmet fatte con presidi Slow Food. E ci sono versioni anche per vegetariani e vegani. Così la Festa di Santa Lucia, legata al miracolo della fine della carestia del 1646, per i palermitani si traduce in abbuffata, con buona pace per il fegato e per i medici dei pronto soccorso che si preparano a ricevere numerosi pazienti che giungono a seguito di enormi mangiate.