Gaia si sarebbe tolta la vita, la relazione fa emergere nuovi dettagli

Una frase lasciata sul telefonino, “addio, ti amo” e un video in cui la ragazza sembrerebbe turbata. Questo sarebbe stato trovato nel cellulare di Gaia Randazzo secondo quanto emergerebbe in una relazione scritta dal consulente nominato dalla Procura di Palermo che indaga sulla scomparsa della giovane a bordo della nave che copre la tratta Genova – Palermo. Circostanze che confermerebbero la tesi dolorosissima del suicidio anche se i genitori ancora non riescono a rassegnarsi e non riescono a capacitarmi.

L’esperto, nominato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni, ha analizzato il contenuto del cellulare della giovane, scomparsa l’11 novembre sulla nave Gnv in viaggio da Genova a Palermo. Secondo la relazione dell’esperto non vi sarebbero dubbi.

Nella memoria del cellulare sono stati trovati dei video dal contenuto drammatico e poi un ultimo messaggio all’ex fidanzato in cui gli diceva “addio”. Quel messaggio però non sarebbe mai partito dal cellulare di Gaia perché in quel momento non c’era campo visto che la nave si trovava ancora in mare aperto.

L’ipotesi del suicidio è stata da sempre quella privilegiata dai pm di Palermo. La famiglia della ragazza non si è mai rassegnata a questa tragica fine. Anche durante la trasmissione televisiva di Rai 3 Chi l’ha visto ha sempre inviato appelli a tutte le persone che si trovavano a bordo di quella nave nel corso di quella tragica traversata. A Dare speranza ai genitori era stata la felpa di Gaia trovata sulla nave.

Ora però la relazione dell’esperto sembra propendere verso il suicidio. Resta però da capire perché la ragazza si sia tolta la vita visto che almeno secondo quanto dicevano i genitori non aveva mai dato alcun segno di voler compiere l’estremo gesto.