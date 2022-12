Caccia precipitato a Trapani, smentita la notizia, pilota ancora disperso

Un Eurofighter Typhoon dell’Aeronautica, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi e che stava facendo rientro alla base, è precipitato a cinque miglia dalla base e il pilota risulta ancora disperso. Inizialmente era stato comunicato che il pilota era stato trovato. La notizia però non è stata confermata e il pilota risulta ancora disperso. Inizialmente era stata diffusa la notizia del ritrovamento dai colleghi del Sar di Birgi, in mare.

Il velivolo, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto quando il contatto con la torre di controllo si è interrotto. Le ricerche del pilota sono condotte anche con l’utilizzo di elicotteri.

Le ricerche si stanno concentrando in località Locogrande, a pochi chilometri a nord di Marsala: fin dalle 18.30 circa, orario in cui è scattato l’allarme, si è levato in volo un elicottero dell’82esimo reparto Sar che coordina le ricerche dall’alto mentre sul posto, oltre a forze dell’ordine, ambulanze e vigili del fuoco, c’è anche un team di specialisti dello Stormo.

Il velivolo, precipitato a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza, si è disintegrato durante l’impatto, con rottami infuocati trovati anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro. L’elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani ha sorvolato per ore l’area dell’impatto. Ma con il passare delle ore le speranze di ritrovare vivo il pilota si fanno sempre più flebili: non sarebbe arrivato alcun alert al sistema di avviso per l’eiezione affinché si potesse localizzare il punto in cui il pilota potrebbe eventualmente essersi lanciato.