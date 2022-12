Tentato omicidio a Palermo, nipote cerca di uccidere gli zii

Una giovane di 21 anni han cercato di uccidere gli zii a coltellate. La giovane è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. I due zii sono ricoverati in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza, della Costa D’avorio si è scagliata contro lo zio in carrozzina e la zia ivoriana. Si tratta degli zii affidatari. L’aggressione è avvenuta in via Giulio Sarmiento nella palazzine a Brancaccio.

La ragazza ha ferito con un coltello i parenti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 . La donna di 55 anni della Costa d’Avorio è stata portata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, l’uomo di 81 anni al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Entrambi sono entrati in ospedale in codice rosso.

Sul tentato omicidio indaga la squadra mobile che ha ascoltato vicini. La giovane si trova in stato di arresto per tentato omicidio.