Schianto auto-scooter elettrico, il 14enne migliora, “Continuiamo a pregare”

L’incidente stradale, la corsa verso il pronto soccorso, il coma e le preghiere. Ora la buona notizia che tutti stavano aspettando. B. starebbe migliorando. Si tratta del ragazzo minorenne che nei giorni scorsi è stato vittima di un brutto incidente stradale avvenuto mentre era in sella al suo scooter elettrico.

Migliorano adesso le condizioni di salute del giovane 14enne rimasto ferito nell’incidente stradale di venerdì sera lungo la SS113. Sono confortanti le notizie che giungono circa le sue condizioni di salute.

Le incessanti preghiere che diversi gruppi di persone hanno organizzato sono state esaudite. “Voglio dire a tutti quelli che hanno pregato per mio nipote Benny – scrive la zia nel suo profilo Facebook – che Dio ci ha ascoltati. I valori sono infatti saliti e i medici stanno intervenendo per salvare anche la gamba. Chiedo a tutti di continuare a pregare a invocare il Dio dei miracoli che benedica i medici e li guidi. Grazie a tutti anche da parte della mamma e del papà e di tutti noi. Che Dio benedica tutti, grazie ancora per l’affetto dimostrato”.

L’incidente è avvenuto la sera del 9 dicembre intorno alle 20 sulla strada statale tra Bagheria e Ficarazzi. Il giovane era in gravi condizioni in ospedale dopo il violento scontro tra un auto che procedeva in direzione Bagheria e il suo scooter elettrico che procedeva in direzione Ficarazzi. Il ragazzo è stato immediatamente condotto al Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi.

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto.

Al momento si trova in prognosi riservata con diverse fratture. In tanti sui social stanno condividendo preghiere e tanti messaggi di speranza per la famiglia.