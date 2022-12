Schianto auto-scooter elettrico, un minorenne in coma in ospedale

Nel Palermitano si prega per le sorti di un ragazzo minorenne vittima di un incidente stradale tra un’auto e uno scooter elettrico.

È successo la sera del 9 dicembre intorno alle 20 sulla strada statale tra Bagheria e Ficarazzi. Il giovane è in gravi condizioni in ospedale dopo un violento scontro tra un auto che procedeva in direzione Bagheria e uno scooter elettrico che procedeva in direzione Ficarazzi. Ad avere la peggio il giovane ficarazzese, P.B. le sue iniziali, alla guida dello scooter elettrico che è stato immediatamente condotto al Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 della postazione di Ficarazzi.

Sul posto anche la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso per poter risalire alla presunta dinamica di quanto accaduto.

Al momento si trova in prognosi riservata con diverse fratture. In tanti sui social stanno condividendo preghiere e tanti messaggi di speranza per la famiglia.