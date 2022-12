Tragedia sul lavoro in Sicilia, muore un ragazzo di 39 anni

Un ragazzo di 39 anni è morto a causa di alcuni pezzi di tetto che gli sarebbero crollati addosso. La tragedia è avvenuta a Naro, in provincia di Agrigento.

Secondo le prime ricostruzioni, un trentanovenne del posto, vetraio di professione, è deceduto in seguito al crollo del tetto di un’abitazione in via Gran Priorato. I detriti lo hanno colpito in testa. L’uomo, soccorso immediatamente, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove però è deceduto poco dopo. Sul posto stava anche giungendo un elicottero del 118 che però poi è stato fatto rientrare.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse facendo dei lavori di ristrutturazione in una abitazione privata. Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione coordinati dai militari della Compagnia di Licata.

La vittima, dopo il crollo, è stata soccorsa – dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì – e trasferita nell’ospedale “Barone Lombardo”. Pare che fosse ancora cosciente – quando è giunto al nosocomio canicattinese.