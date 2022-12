La siciliana Beatrice Quinta seconda a X-Factor ma già tutti la amano

La palermitana Beatrice Quinta seconda a X-Factor, il talent di Sky vinto dai Santi Francesi. La siciliana ha ottenuto una medaglia d’argento anche se tutti i siciliani hanno tifato per lei fino all’ultimo. Per Beatrice Visconti, questo il nome della cantante palermitana, però si prospetta una carriera nel mondo della musica.

«L’unica vera popstar di questa edizione di X Factor», è il complimento più bello per lei ed arriva da Fedez, il rapper che in questa edizione di X-Factor è stato anche giudice. Ma la soddisfazione più grande per Beatrice Quinta è arrivata alla terza manche della finale quando Rkomi, altro giudice, ha promesso alla bravissima performer una collaborazione lavorativa. Insomma, se a Beatrice Quinta il secondo posto sta un po’ stretto, per lei arriveranno con molta probabilità altri successi e altre soddisfazioni.

Era una delle favorite Beatrice anche per il seguito che ha avuto sia dentro il programma che fuori. Il suo brano inedito, Se$$o (scritto insieme a Andrea Debernardi, Giulio Nenna – Produzione di: Andrea DB Debernardi, Giulio Nenna), ha fatto faville non solo tra i giudici ma anche in rete e sui social. Ora spopolerà anche in radio. Una canzone con la quale la concorrente palermitana racconta un certo modo di vivere i rapporti nell’epoca della cosiddetta dating life.

La siciliana ha iniziato a scrivere racconti da piccola, con il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione. Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa. Ad X Factor mostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante

Il mio rito portafortuna? Bacio una immagine di Santa Rita prima di salire sul palco – ha detto la cantante palermitana nell’intervista a X Factor – una foto che mi ha regalato mia nonna e ci tengo molto. Guardo tutte le serie trash, tutte a memoria! Il Live? Stranamente è come se mi sentissi al mio posto, ho voglia di dimostrare che c’è qualcosa sotto oltre gli outfits esagerati”.