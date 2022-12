Tragedia sul lavoro a Palermo, muore operaio alla Fincantieri

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi ai Canteri navali. Un operaio di 61 anni, Angelo Salamone, è morto mentre stava effettuando degli interventi su una nave. L’operaio lavorava per una delle tante aziende dell’indotto, che si occupa di interventi tecnici, meccanici e costruzione di impianti di bordo.

Secondo le prime informazioni gli sarebbe caduta addosso una pesante lastra di lamiera, schiacciandolo. Inutili i soccorsi. L’uomo è stato portato all’ospedale Villa Sofia ma è deceduto poco dopo. Troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati da Salamone. Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro a Palermo.

“Fincantieri, in relazione all’infortunio occorso oggi nello stabilimento di Palermo, esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore”. Lo dicono dall’azienda. “Salute e sicurezza sul lavoro costituiscono valori imprescindibili per il Gruppo – aggiunge l’azienda – e strategici per lo sviluppo sostenibile dell’azienda, che conferma la propria volontà di continuare ad investire per la formazione e in ambito tecnico/organizzativo con il coinvolgimento di tutte le persone impegnate quotidianamente nei suoi siti produttivi, con il comune obiettivo di conseguire continui miglioramenti a fronte di quanto già ad oggi consolidato”.