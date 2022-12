Si toglie la vita a 22 anni, gesto estremo di un giovane in Sicilia

L’ennesima tragedia in Sicilia dove un ragazzo di soli 22 anni si è tolto la vita lasciando nella disperazione familiare e amici.

Il ragazzo 22enne, era originario di San Cataldo, D. M. le sue iniziali, ha deciso di farla finita oggi pomeriggio in contrada Favarella. Un gesto estremo da parte del ragazzo.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i carabinieri della tenenza ed una donna ha accusato un malessere. I militari dell’Arma hanno quindi chiamato il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza.

Sempre in Sicilia un uomo di 67 anni si è tolto la vita sparandosi con il proprio fucile da caccia. L’arma, come accertato dai carabinieri intervenuti immediatamente nell’abitazione dove si è consumato il dramma, era detenuta legalmente. La tragedia è avvenuta a Serradifalco, nel Nisseno.

L’uomo, pensionato e coniugato, avrebbe

maturato la decisione di togliersi la vita verosimilmente a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo. Un vero e proprio dramma della disperazione come tanti altri che sono avvenuti in questi giorni.

Solo tre giorni fa una trentasettenne è stata trovata morta nella sua casa di Canicattì, nell’agrigentino. A trovare il corpo della donna, sono stati i vigili del fuoco, allertati da una segnalazione arrivata al centralino. Una scoperta dolorosa visto che per la giovane non c’era più niente da fare. Non sono stati trovati segni di violenza. Resta da accertare da parte delle autorità il motivo che ha spinto la trentaseienne a compiere l’estremo gesto. I familiari non credono a questa ipotesi.

IL Telefono Amico anti suicidi

Ricordiamo che esiste una linea telefonica di aiuto. È il telefono Amico. I volontari di Telefono Amico Italia, sono disponibili tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con loro sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stiamo vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto e non obbligano nessuno a fare qualcosa che non vuole.