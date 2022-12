Inferno sulla SS147, muore una donna e diversi feriti

Inferno sulla Strada Statale 147 con una donna morta e diversi feriti. L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi del territorio di Ramacca, nel Catanese.

Incidente mortale, questa mattina, intorno alle 7, sulla Strada Statale 417 “Di Caltagirone” in territorio di Ramacca. A scontrarsi sono stati quattro mezzi: due furgoni, un camion e un’automobile.

Un’anziana che, seduta nel lato passeggero dell’auto, guidata dalla figlia, ha perso la vita. Nel tragico scontro tra i quattro veicoli ci sono anche diversi feriti soccorsi dalle ambulanze del 118. Oltre ai sanitari sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operai dell’ANAS.

“La strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al km 43,300. Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra una persona deceduta. Sul posto sono state istituite deviazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti”. Questa la nota dell’Anas.

Foto Giorgio Assenza