Fatima dà alla luce Alì sulla Geo Barents di Medici senza frontiere

Sulla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che si trova in questo momento nel Mediterraneo centrale, una donna ha partorito un bambino. Si chiama Ali, la sua mamma, Fatima, lo ha dato alla luce alle 11:31. Con il piccolo appena nato diventano così 255 i naufraghi a bordo della nave umanitaria.

La nave in questa nuova missione ha portato a termine in tutto tre operazioni di salvataggio. L’ultima è stata completata ieri, quando l’imbarcazione della Ong ha tratto in salvo 90 persone da un gommone sovraffollato. Tra di loro c’erano anche due donne in gravidanza, e una di loro era appunto Fatima, che ha partorito questa mattina e che ha altri tre figli. Tra i 90 sopravvissuti recuperati ieri in mare in acque internazionale di fronte alla Libia c’erano in tutto 30 minori, fra cui anche un bambino di due anni.

Nonostante il lieto evento, le condizioni di Fatima “sono critiche e necessita di cure mediche specialistiche immediate”, ha fatto sapere il team di Msf.”Chiediamo alle autorità maltesi e italiane di organizzare un’evacuazione medica urgente per lei, i suoi 4 figli e un’altra donna incinta di 9 mesi”, hanno aggiunto dalla Ong.

“Da questa mattina, i sopravvissuti a Alle 11:31 Fatima ha dato alla luce Ali. bordo della Geo Barents non sono più 254, ma 255.

Benvenuto piccolo”, questo il Twitt di Medici senza frontiere.