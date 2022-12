Vince 125 mila euro a Lotto, festa nel Palermitano

Il Lotto premia la Sicilia con vincite per oltre 169mila euro. La più alta è stata centrata a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un fortunato giocatore ha conquistato la somma 124.750 euro. Una vincita importante per il fortunato giocatore che a Cefalù rimane anonimo.

E si festeggia anche a Ravanusa, in provincia di Agrigento, con un terno secco da 45mila euro (10-18-72 sulla ruota di Palermo). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.

In Sicilia anche vincite per 32.500 euro al 10eLotto. La più alta è stata centrata ad Assoro, in provincia di Enna, dove è stato realizzato un 6 Oro da 25mila euro, seguito da un altro 6 Oro da 7.500 euro a Sciacca, in provincia di Agrigento.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.