Agricoltore rischia di tranciarsi la gamba con un tagliaerba, soccorso dal Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e il IV Reparto volo della Polizia di Stato in azione nelle campagne di Poggioreale (Trapani) per recuperare in elicottero un agricoltore gravemente ferito. V.C, 58 anni, di Poggioreale, ha rischiato di tranciarsi il piede mentre eseguiva lavori in campagna con un decespugliatore a lama. L’uomo si era procurato una profonda ferita alla gamba sinistra, all’altezza della caviglia, e perdeva sangue vistosamente.

A dare l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112 erano stati altri agricoltori che lavoravano nelle vicinanze. Il 118 ha inviato immediate mante un’ambulanza ma, non essendo ricucito ad arrivare sul posto per la pessima condizione delle strade sterrate della zona, hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che, a sua volta, ha chiesto l’intervento del IV Reparto Volo in forza di un consolidato rapporto di collaborazione.

Un elicottero AW139 della Polizia ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del SASS all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto Poggioreale dove, intanto, i sanitari del 118 era riusciti a raggiungere a piedi il ferito insieme a una pattuglia di carabinieri. I due tecnici, calati col verricello, hanno immobilizzato l’agricoltore, lo hanno imbarellato e issato a bordo sempre con il verricello. Poi si sono diretti all’ospedale Civico di Palermo dove lo hanno consegnato ai sanitari.