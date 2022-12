A Monreale la magia del Natale, fitto programma e un Albero d’oro

Monreale – È stato presentato questo pomeriggio a Casa Cultura Santa Caterina il cartellone delle manifestazioni natalizie di Monreale che sono iniziate ieri pomeriggio, con il concerto di pianoforte a Villa Savoia e si concluderanno venerdì 6 gennaio con un concerto Gospel a San Martino delle Scale.

Presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, e gli assessori comunali ed i comandanti della Stazione Carabinieri Antonio La Rocca e della Polizia Municipale Luigi Marulli. Ad illustrare il programma è intervenuto il direttore artistico della rassegna Giovanni Vaglica.

In programma recital musicali, bande per le vie della città, fiere di Natale, spettacoli per bambini, casette di Babbo Natale, ciaramiddari, presepe vivente e tanti altri eventi. Non è mancata la collaborazione dell’Arcidiocesi e dell’Abbazia di San Martino, insieme ad enti e associazioni.

“Il periodo delle festività – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono nel suo messaggio augurale alla città- rappresenta per il territorio un momento importante dell’anno, ove riaffiorano i valori forti che il Natale rappresenta: l’accoglienza, la generosità e il senso di comunità e d appartenenza; sentimenti che dall’Immacolata alll’Epifania emergono ogni giorno anche nei gesti istituzionali”.

“In occasione delle festività natalizie – si legge nella presentazione dell’assessore al Turismo e spettacolo Geppino Pupella – è stata realizzata un’edizione speciale denominata “In Tempore Nativitatis Domine”, una serie di iniziative culturali in luoghi da scoprire e riscoprire, un’occasione che dà ai cittadini monrealesi la possibilità di riappropriarsi di questi siti e creare, al tempo stesso, momenti di sana aggregazione”.

”Il regalo più bello di questo Natale- ha aggiunto il maestro Giovanni Vaglica- è stato l’arrivo del nuovo pianoforte di proprietà del Comune di Monreale che si prefigura come importante strumento di educazione e di trasmissione della cultura. In questo cartellone abbiamo rispettato la tradizione e nello stesso tempo introdotto elementi di novità”.

L’assessore Letizia Sardisco ringraziando il direttore artistico Vaglica si è complimentata per avere dato spazio agli eventi musicali ed ha ribadito la volontà di valorizzare i siti culturali e molti eventi per bambini. Una iniziativa particolare è stata l’idea di realizzare un grande albero in mosaico dorato situato dinanzi al Duomo, ideato dal professore Renato Messina con la collaborazione di Roberto Renda che ha collaborato nella fase definitiva della installazione in tavolette di legno con diverse tonalità di oro in tutto sono 1172 tessere l’anno in cui è stato costruito i Duomo di Monreale. Presente l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde che ha attivato gli uffici per dare supporto per viabilità e protezione civile.