Un giovane travolto da treno nel Palermitano, ipotesi suicidio o incidente

È un giovane che è stato investito da un treno a Cardillo sulla linea ferrata ed è morto. La circolazione sulla tratta Palermo-Punta Raisi per l’aeroporto è stata sospesa.

La vittima non aveva documenti

Secondo le prime informazioni, addosso alla vittima, un giovane di cui al momento non si conoscono le generalità, non sarebbero stati trovati documenti che avrebbero potuto permettere il riconoscimento. Al momento sulla tragedia sono un corso indagini da parte della polizia ferroviaria per identificare il giovane. Oltre agli agenti sono giunti il medico legale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118.

Gli investigatori ipotizzano un incidente oppure un gesto volontario

Resta da stabilire se si sia trattato di incidente o di suicidio. Sono infatti poche e frammentarie le informazioni su quanto accaduto alla stazione di Cardillo. Gli investigatori sono a lavoro per stabilire se si sia trattato di un incidente o se la vittima si sia fatta investire volontariamente da uno dei treni che stavano attraversando la stazione.

In tilt la circolazione ferroviaria

I convogli non si muoveranno sino a quando non saranno terminati gli accertamenti affidati dalla Scientifica e fino a quando il pm non avrà concluso il sopralluogo. “I treni regionali possono subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso”, informa Trenitalia. La circolazione è stata sospesa tra la stazione di San Lorenzo e l’aeroporto: sino alla fermata intermedia le corse si svolgeranno regolarmente, ma una volta arrivati lì i viaggiatori dovranno scendere dal convoglio e salire sulle navette sostitutive attivate da Trenitalia.

Notizia in aggiornamento