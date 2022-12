Schianto auto-moto a Palermo, un uomo ferito al Policlinico

Incidente auto-moto nella tarda serata di ieri a Palermo, in via Malaspina all’altezza di via Bernabei. Ad avere la peggio il motociclista che, per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo si è scontrato con una Renault Clio, ha perso il controllo della Yamaha z600 su cui viaggiava, ed è finito a terra.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso del Policlinico di Palermo. Sulla dinamica indaga la sezione infortunistica della polizia municipale.

Nella notte tra sabato e domenica, un ennesimo incidente si era verificato in città. Un uomo di 45 anni era rimasto ferito dopo uno schianto nella circonvallazione, all’altezza della rotonda di viale Lazio, in direzione Catania. La vittima era stata soccorsa dal personale del 118 e poi trasportata a Villa Sofia, in codice rosso.