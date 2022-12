Tragedia in Sicilia, una giovane di 36 anni si è tolta la vita

Tragedia in Sicilia. Una trentasettenne è stata trovata morta, domenica sera, nella sua casa di Canicattì, in provincia di Agrigento. La ragazza si sarebbe tolta la vita. A trovare il corpo della donna, sono stati i vigili del fuoco, allertati da una segnalazione arrivata al centralino. Una scoperta dolorosa visto che per la giovane non c’era più niente da fare.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia. Non sono stati trovati segni di violenza, e secondo quanto emerso dopo i rilievi, si tratta di un suicidio. Resta da accertare da parte delle autorità il motivo che ha spinto la trentaseienne a compiere l’estremo gesto.

Solo due settimane fa un’altra tragedia aveva scosso la comunità di Canicatti per un altro caso di suicidio. Un carabiniere si è sparato, in caserma, con la sua pistola d’ordinanza e ha lasciato quattro figli.

Ricordiamo che esiste una linea telefonica di aiuto. È il telefono Amico. I volontari di Telefono Amico Italia, sono disponibili tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con loro sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stiamo vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto e non obbligano nessuno a fare qualcosa che non vuole.