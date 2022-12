I siciliani Ficarra e Picone tornano su Canale 5 con la serie Incastrati

Ficarra e Picone sbarcano su Canale 5 con la prima stagione della serie Incastrati.

Andrà in onda mercoledì 7 dicembre, in chiaro. Sulla rete ammiraglia Mediaset verranno trasmessi i primi episodi di Incastrati, la fortunata serie scritta, diretta ed interpretata dalla coppia palermitana Ficarra e Picone. Un successo proposto da Netflix.

Un omicidio e due amici che capitano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel tentativo di scappare dalla scena del crimine, i due finiscono per mettersi sempre più nei guai fino a fare i conti persino con la mafia. A fare da sfondo al racconto c’è il sole della Sicilia, la serie si articola in sei episodi in perfetto stile commedia degli equivoci, tra comico e crime.

Presto anche Incastrati 2. Dopo il successo della prima stagione, uscita in Italia lo scorso 1° gennaio e rimasta nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per tre settimane, avrà una seconda stagione, prossimamente sulla piattaforma di streaming, che vedrà nuovamente Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Non è stato ancora annunciato l’ordine di episodi (probabile saranno di nuovo sei da mezz’ora circa) né la data di lancio della seconda stagione, ma con molta probabilità sarà un altro successo per i due attori comici siciliani reduci dal boom al cinema con La Stranezza di Andò.