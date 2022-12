Vola con la moto e si schianta contro palo, muore 46enne

Un uomo di 46 anni, Moreno Frasconi, di Scicli, che si trovava in sella a una moto Ducati è morto in un incidente stradale oggi, intorno alle ore 15, in via Madame Curie a Cava d’Aliga frazione di nel Ragusano.

Il motociclista, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo della moto, cadendo dopo aver sbattuto contro un palo della luce.

Nonostante l’immediato all’arme dato ai soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia municipale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.