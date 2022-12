Sbanda e si schianta con l’auto sulla Palermo-Mazara, gravissimo un ragazzo

Un ragazzo di 24 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo che si è schiantato a bordo della sua auto lungo l’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, in direzione Trapani.

L’incidente è avvenuto all’altezza del polo commerciale di Leroy Merlin. Un impatto violentissimo attorno alle 6 di questa mattina e che non avrebbe coinvolto altri mezzi. A segnalare il sinistro sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento di un’autoambulanza e della Polizia Stradale, dopo aver visto l’auto che si era scontrata violentemente contro la barriera laterale dell’autostrada.

I sanitari del 118 hanno soccorso il ventiquattrenne, trovato privo di coscienza, e si sono diretti verso il trauma center di Villa Sofia. Qui il giovane è stato ricoverato in codice rosso; adesso i medici si riservano la prognosi sulla vita. Sono in Corso indagini per chiarire meglio la dinamica dell’incidente che, come sembrerebbe dalle prime ricostruzioni, sarebbe autonomo non avendo coinvolto altri veicoli.