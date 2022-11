Tir si schianta contro tetto della galleria sulla Palermo-Mazara

Un mezzo pesante fuori sagoma ha impattato contro la sommità della galleria “Abate” ubicata al km 21,600 della carreggiata in direzione Palermo. Il mezzo pesante non si è fermato, proseguendo il suo itinerario. Adesso l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Terrasini e Cinisi.

Sono in corso, da parte di Vigili del Fuoco e Anas, le verifiche tecniche per stabilire eventuali danni. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.