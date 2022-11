Paura sulla Palermo Sciacca, auto distrutta da un incendio

Paura questa mattina a Monreale, lungo la Palermo Sciacca, dove un auto è andata distrutta dopo aver preso fuoco.

Momenti di paura dopo che un veicolo è andato in fiamme lungo la SS 624 Palermo Sciacca, all’altezza dello svincolo di Giacalone. Al km 13 dello scorrimento veloce sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai Carabinieri e al personale dell’anas Per intervenire sul mezzo andato in fiamme. Per fortuna l’incendio non ha causato feriti, l’autista del mezzo è riuscito ad uscire in tempo dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente

Il tratto di strada è chiuso per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Non si sono feriti. Sta intervenendo! oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche il personale Anas per la messa in sicurezza della sede stradale.