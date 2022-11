Falegname di 67 anni vola da ponteggio e muore, incidente in via Libertà

Dramma questo pomeriggio a Palermo dove si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un uomo di 63 anni è volato da un ponteggio di un palazzo di via Libertà, in pieno centro storico, in cui si stanno eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione. Per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare vista la violenta caduta avvenuta da parecchi metri.

L’uomo è un falegname e sarebbe volato giù dall’impalcatura mentre stava eseguendo un sopralluogo. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha fatto perdere la vita al 67enne.

Le sue condizioni erano gravissime e sarebbe morto poco dopo l’incidente. Sul posto la Polizia di Stato e il 118 che ha soccorso l’uomo, purtroppo invano. Sul posto il medico legale.

