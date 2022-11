La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, 30 novembre 2022. Così come per la giornata di oggi, anche per domani, su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista allerta gialla.

Secondo il bollettino, domani, 30 novembre, ci saranno piogge da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale tirrenica, con apporti al suolo moderati; sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali, con cumulate localmente moderate; da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con cumulati generalmente deboli.

Prevista anche neve al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati.

Arriva il terzo ciclone in 7 giorni e anche sulla Sicilia ci sarà il rischio nubifragi come in tutto il Sud dove i suoi effetti sono previsti fino a domani, 30 novembre. Continua dunque l’allerta meteo. Secondo gli esperti, dureranno fino a domani gli effetti del ciclone, il terzo negli ultimi 7 giorni, in azione nelle regioni dell’estremo Sud e in Sicilia. Ed “è alto il rischio idraulico e idrogeologico”, osserva Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

A meno di un mese da Natale, il mare, aggiunge l’esperto, “risente ancora dell’Estate 2022 caldissima: come avevamo previsto, queste acque calde estive, causate dai cambiamenti climatici, fanno pagare il conto durante l’autunno a suon di nubifragi costieri e non solo. Al momento, infatti, i bacini italiani presentano ancora un’anomalia termica, sono cioè più

caldi della media”.

Nelle prossime ore, prosegue il meteorologo, sono attesi ancora forti acquazzoni e temporali, soprattutto su Sardegna e Sicilia, poi nel corso della giornata anche verso la Calabria; attenzione poi, nella giornata di domani, a tutta la zona metapontina, e in generale alle aree comprese tra la Calabria e tutta la Puglia”.