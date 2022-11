Bagheria protagonista nella nota trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno”. Nella puntata del programma di cucina condotta da Antonella Clerici, andato i onda venerdì 25 novembre è stato trasmesso un servizio in cui si parlava dello “Sfincione Fest” organizzato dall’associazione La Piana d’oro.

L’evento, giunto in questi giorni alla sesta edizione, è stato raccontato in studio da Giovanna Civitillo, con immagini di repertorio fornite da Ignazio Ficano e Giuseppe Rizzo. A segnalare l’evento bagherese alla redazione del programma che, stava preparando la rubrica sulle sagre in giro per l’Italia, lo chef Fabio Potenzano, gestore dell’attività “Tutti a tavola”, impegnato ogni settimana nella trasmissione televisiva.

«Che bello spot sentir parlare di Bagheria» esulta il noto chef -«È stato per me un orgoglio segnalare alla redazione, l’evento bagherese». Ottimo pubblicità per Bagheria descritta come “Città delle ville e del Gusto” e dello sfincione, eccellenza culinaria del territorio. L’amministrazione si congratula con lo chef Potenzano e lo ringrazia per la segnalazione.

Particolarmente entusiasta l’assessore al Turismo Provvidenza Tripoli che ha dichiarato: Gli chef stanno diventando i migliori promotori turistici del brand “Bagheria” se questo serve all’indotto, a far arrivare quanti più turisti nella Città delle ville ben vengano queste promozioni e queste trasmissioni che accendono riflettori positivi sul nostro territorio».