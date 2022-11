Terribile omicidio in Sicilia. Un paziente ha litigato con il cardiologo, all’esterno del suo studio di via Bassanesi a Favara, in provincia di Agrigento, e gli ha sparato.

Così è morto Gaetano Alaimo, lo specialista in cardiologia, che è stato ucciso mentre era al lavoro. Una tragedia su cui sono aperte le indagini.

L’autore dell’omicidio, un uomo di 47 anni di Favara, Adriano Vetro, è stato fermato poco dopo dai carabinieri della tenenza di Favara, che insieme ai colleghi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento erano da subito sulle sue tracce. È stato infatti rintracciato nella sua abitazione dove era tornato dopo il delitto. Nella casa militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato la pistola utilizzata per l’omicidio. Non è stato ancora accertato il calibro, né se fosse o meno legalmente detenuta.

Resta da ricostruire la dinamica dell’atroce delitto e da capire perché il paziente è arrivato già armato di pistola, l’arma che ha sparato e ucciso Gaetano Alaimo. Alla base dell’omicidio ci sarebbe una lite, che ha portato l’uomo ad estrarre la pistola e a sparare al medico, uccidendolo.

