Chiara Ferragni a Palermo, fan in lacrime lacrime, “Ti amiamo”

A Palermo fan in delirio per Chiara Ferragni atterrata oggi per promuovere la propria linea di makeup. Decine di ragazze e ragazzi hanno sfidato la pioggia, sono rimasti in fila per oltre un’ora ad attendere l’arrivo della loro influencer preferita. Appena si è affacciata dalla finestra del piano ammezzato del palazzo che dà su via Principe di Belmonte, per Chiara Ferragni è stata un’ovazione.

Centinaia di fans ad aspettarla in via Principe di Belmonte nei pressi della Profumeria Douglas. La Ferragni si è limitata ad affacciarsi da una finestra per salutare tutti, nel delirio generale. Il contatto con i fan solo al momento dell’entrata e dell’uscita.

La Ferragni è atterrata Palermo attorno alle 14.30 con un volo proveniente da Milano. Dopo una breve sosta, si è diretta verso la location dell’evento non per tutti. Si tratta di un appuntamento a cui hanno partecipato solo in 60 “fortunati” che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e scovato il biglietto vincente.