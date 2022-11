La Sicilia resta nella morsa del maltempo e sarà allerta meteo arancione per domani, 29 novembre, come indicato dal dipartimento di protezione civile. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Nel dettaglio, si legge nel bollettino della protezione Civile Regionale si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sui settori sud-orientali e versanti ionici, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone.

Per domani in tutta l’Isola vige l’allerta meteo arancione per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico. Il livello quindi è di preallarme. E’ di attenzione (giallo) il solo livelli di allerta per rischio idraulico nelle province di Palermo, Trapani e Messina.