A luglio scorso si era laureato a 99 anni in Studi filosofici e storici presso l’Università di Palermo. Giuseppe Paternò 99 anni è morto questa mattina.

Una vita con la voglia d’imparare. Nel 2020 aveva completato la magistrale. Due anni dopo la specialistica con 110 e lode. In pensione ha completato la sua passione. Quando era giovane nonostante i voti brillanti, il padre decise che doveva andare al lavorare. Niente superiori e niente università. Fece il fattorino e poi lavorò per le Ferrovie dello Stato. Solo a 30 anni Giuseppe da esterno riuscì a prendere il diploma da geometra alla scuola serale. Poi coltivò la sua passione per la scrittura, ha anche pubblicato un libro. Grazie ad un filosofo torinese conosciuto a Chianciano ha iniziato a studiare filosofia. Nel 1984 era andato in pensione da allora non ha smesso di leggere e studiare.