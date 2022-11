Non solo maltempo in Sicilia ma anche due scosse di terremoto sono state registrate dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Due le scosse di terremoto, come riportato dall’Ingv, si sono verificate nelle ultime ore: una nel Palermitano e una nel Messinese. La prima in mare, nella costa siciliana centro settentrionale, al largo di Palermo, alle 2:13 di magnitudo 2.4. La scossa è stata registrata ad una profondità di 3 km. Il sisma non è sarebbe avvertito sulla terraferma.

L’altro terremoto, più forte, con scossa di magnitudo 3.5, si è verificato alle ore 07:16 con epicentro a Stromboli, in provincia di Messina. La profondità stimata è stata di circa 279.1 km. A rilevare il sisma è stato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.