È Nino Frassica mania un TV. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano e quando c’è fa alzare l’asticella degli ascolti. Da Rai Uno a Canale 5, il comico di origini messinesi è richiestissimo. Ha risposto ad alcune domande a TV Talk dove è stata anche esaltata la comicità della scuola siciliana che in questo 2022 ha spopolato un tv.

È Nino Frassica uno dei comici di questa scuola più amati dai telespettatori e dalla critica ma anche dai produttori di programmi tv e film. Da partecipazioni come ospite ad Amici di Maria De Filippi, alle parti preziose in molti film tv, Frassica ha fatto proprio il botto quest’anno. Ma c’è di più perché il siciliano sarà anche uno dei protagonisti della terza edizione di “LOL, chi ride è fuori”, prodotto da Amazon.

Un vero e proprio format quello di Nino Frassica, genio della comicità surrealista, che ha risposto senza nascondersi alle domande di Tv Talk su Rai 3. Un personaggio fuori dagli schemi, erede dei personaggi di Arboriana memoria. Quella comicità che pochi ormai sanno fare, colta e mai volgare. Frassica ormai è un personaggio completo: comico, attore ma anche scrittore. Paola è la sua prima opera letterale, un romanzo scritto di suo pugno, una storia vera, raccontata con lo stile che solo Frassica sa usare.

Non solo, Frassica sarà anche al cinema con un nuovo film di Natale al fianco di Abatantuono. “Improvvisamente Natale”, il titolo della pellicola. Insomma per Frassica, siciliano doc, la carriera è ancora fervida e ricca, un personaggio amato in tutto lo stivale, che non smette mai di stupire pubblico e critica.