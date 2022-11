I Carabinieri di Alcamo hanno arrestato tre uomini accusati di alcuni furti in negozi e all’interno della sede dell’Asp. I tre si trovano ai domiciliari col braccialetto elettronico.

Gli arresti sono stati disposti dal Gip del Tribunale di Trapani come richiesto dalla procura. Due degli arrestati hanno 39 anni, il terzo 25.

I Carabinieri hanno indagato dopo alcuni furti in danno di esercizi commerciali perpetrati nell’ultimo mese ad Alcamo.

I tre devono rispondere di almeno tre furti verificatisi alla fine di ottobre, in danno di due negozi di generi alimentari ed il C.U.P. dell’Asp. I tre forzavano a mano le saracinesche per entrare nei locali e portare via i soldi. Il bottino totale sarebbe di oltre 1.300 euro, oltre ai danni provocati agli infissi quantificati in alcune migliaia di euro.

Al fine di eludere le investigazioni, gli arrestati avrebbero anche cercato di celare il proprio volto coprendosi con degli indumenti, per evitare di essere riconosciuti nei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, l’attività di analisi condotta dai Carabinieri ha consentito di risalire all’identità dei presunti malfattori, già noti per pregressi precedenti di polizia.

Nel corso delle indagini sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari nei confronti degli stessi soggetti, le quali hanno consentito di rinvenire e sequestrare alcuni degli indumenti che sembrano essere quelli indossati nel corso dei furti. Gli indagati potrebbero essere ritenuti responsabili di altri furti commessi ad Alcamo.