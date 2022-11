La scuola di formazione professionale Ted Formazione firma un accordo con tre società di programmazione che prevede l’impiego dei giovani formati nei corsi di programmatore di videogiochi, il cosiddetto Web Developer.

Si tratta di un accordo con tre software house che si occupano di programmazione di videogiochi per arrivare all’impiego dei giovani che si formeranno nella scuola e la promessa di uno stipendio di 30mila euro all’anno. A firmarlo è stato l’ente Ted Formazione che da due anni, nelle sede di Monreale, ha avviato un corso di formazione per programmatore di videogiochi rivolto ai giovani nell’età dell’obbligo scolastico.

“I nostri corsi hanno attirato l’attenzione delle società del settore – spiega il direttore della scuola Toni Marfia – e siamo stati contattati per collegare al mondo del lavoro i giovani che si formeranno nelle nostre classi. Riteniamo si tratti di una straordinaria occasione di collegamento tra formazione e lavoro. E – continua – si tratta di un’occasione non a numero chiuso, infatti, – aggiunge – oltre che nel futuro primo anno abbiamo posti sia nelle classi del primo che del secondo anno per tutti i giovani che sono appassionati e che sono a rischio abbandono scolastico”.

La promessa di un impiego per i giovani formati spinge la scuola a fare sempre di più dal punto di vista formativo. “Si tratta di una formazione d’eccellenza che ci riempie d’orgoglio per due ragioni”, spiega Marfia che poi prosegue: “Anzitutto perchè mostriamo come frequentare un corso di formazione in età scolare non sia un ripiego e, in secondo luogo, perchè la nostra formazione che unisce pratica e teoria nella programmazione informatica può accompagnare i giovani a proseguire gli studi all’Università”.

Ecco dove si tiene il corso di Web Developer:

Palermo

Corso dei Mille, 1608 – 0916934851 Pancrazio Marziani (Referente) – 3405996035

Via caduti del lavoro, 70 – 0917296204 Marcello Francescutti (Referente) -3358245987

Belmonte Mezzagno

Via M. Buonarroti, 4 – 0918720305 Daniele D’Agostino (Referente) – 3338003743

Carini

Via G. Pascoli, 4 – 0919101568 Benedetta Magnolia (Referente)- 3277123849

Castelvetrano

Via Campobello, 109 – 0924526104 Alessandra Cascio (Referente) – 3345669675

Misilmeri

Viale Europa, 558-0918733336 Vito Lo Franco (Referente) – 3492113727

Monreale

Via Baronio Manfredi, 27 – 0916401275 Ivana Casamento (Referente)- 3384444596

Per altre informazioni è possibile visitare il sito www.tedformazione.it, contattare lo 0916401275.