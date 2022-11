I biglietti per assistere ai concerti di Vasco Rossi di Palermo del 22 e del 23 giugno 2023 sono andati quasi esauriti nel giro di poche ore. Questa mattina a partire dalle ore 11:00, i server dei principali siti che vendono biglietti per i concerti sono andati in tilt a causa della grande mole di persone che volevano accaparrarsi un posto per seguire il loro Blasco nazionale.

In particolare, i due concerti di Palermo erano molto ambiti, e in poche ore sono state venduti 50.000 biglietti. È Carmelo Costa l’organizzatore dei due concerti allo stadio Renzo Barbera, a comunicarlo in un post su Facebook. “VASCO a Palermo: in 2 ore venduti 50mila biglietti! Battuto ogni record!”

L’onda emotiva di Vasco Rossi scuote la prevendita dei due concerti, del 22 e del 23 giugno 2023, al Barbera di Palermo, dove non suona dal tour di “Cosa Succede in Città” anno 1985. I dati comunicati da “Musica da bere”, sempre l’organizzatore dei concerti del “Blasco” in Sicilia, sono chiari, 50.000 in appena due ore, una scia che trascina al sold out dei due live. Il capoluogo siciliano, non ospita un concerto del ragazzo di Zocca dal giugno 2005 – Velodromo, era la seconda parte del tour di “Buoni o Cattivi” che si concluse nella sua prima tranche con il concerto ad ingresso libero di Catanzaro Lido (Germaneto), davanti a 450.000 persone. A palermo saranno attesi 80mila partecipanti nelle due serate.