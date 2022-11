La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 26 novembre. Su tutta la Sicilia è prevista, per domani, allerta arancione.

In particolare – si legge nel bollettino – “dalle prime ore di domani, 26.11.2022, per 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , attività elettrica e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Previsioni

Sabato 26. Al Nord: sole ma freddo al mattino, qualche piovasco in Romagna. Al Centro: piogge diffuse, meno su Toscana e Sardegna. Al Sud: rovesci diffusi sul basso Tirreno, in estensione alle regioni ioniche ed in intensificazione serale. Neve in Appennino. Venti in rinforzo a rotazione ciclonica.

Domenica 27. Al Nord: sereno salvo qualche nebbia notturna. Al Centro: nubi e qualche piovasco soltanto sulle Adriatiche, sereno altrove. Al Sud: ancora rovesci e venti di tempesta, specie sui versanti ionici. Neve in Appennino fino ai 1200 metri.

Tendenza: tempo in prevalenza asciutto lunedì 28 novembre poi nuovo ciclone sull’Italia. Più freddo al Nord.