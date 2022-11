Diventano definitive le condanne per tre imputati dell’inchiesta «Falco» su mafia ed estorsioni nel mandamento di Santa Maria di Gesù.

La Cassazione, come riportato dal Giornale di Sicilia, ha confermato la sentenza della prima sezione della Corte d’appello, emessa il 25 giugno 2021, respingendo i ricorsi di Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Giuseppe Confalone, che in appello erano stati condannati rispettivamente a 14, 19 e 2 anni e 8 mesi.

I tre dovranno anche pagare le spese legali alle parti civili, tra le quali il centro Pio La Torre, Sos impresa, Confcommercio e Confesercenti, associazione Caponnetto. L’operazione Falco dei carabinieri del Ros e del comando provinciale, coordinata dalla Dda, era scattata a novembre del 2017 e si era concentrata sui nuovi assetti nel mandamento.

Il processo di mafia “Falco” è stato intentato contro le cosche impegnate, secondo l’accusa, in un tentativo di ripristinare le gerarchie interne ai mandamenti. L’inchiesta si basava sulle intercettazioni ambientali effettuate dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Palermo che ricostruivano fatti avvenuti nel periodo 2014-2015.

Secondo l’accusa, i boss liberi soffrivano per le presenze ingombranti di Totò Riina e Bernardo Provenzano, detenuti in carcere, e si stavano organizzando per eleggere i nuovi capi. Alcuni degli incontri – organizzati a tal fine – si sono tenuti in una sala da barba alla Guadagna.