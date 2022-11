A “Chi l’ha visto” torna il caso di Santina Renda, scomparsa 32 anni fa a Palermo mentre giocava sotto casa. Durante la trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli è stato mostrato il volto che avrebbe oggi Santina, una ricostruzione fatta da un algoritmo. Aveva 6 anni a mezzo la piccola il giorno della sparizione. Una mano oscura l’avrebbe rapita. Oggi Santina potrebbe essere ovunque.

Il caso di Santina Renda è riemerso dopo che i familiari dell’allora bambina hanno chiesto di riaccendere i riflettori sulla scomparsa. Le indagini ripartono proprio dall’“Age Progression”, una foto di ricostruzione che mostra come potrebbe essere l’invecchiamento della bambina, oggi donna. L’immagine è stata mostrata nel corso dell’ultima puntata di “Chi l’ha visto”. La foto mostra che Santina ha un leggero strabismo, viso sfilato. Luigi Ferrandino, l’avvocato della famiglia, è stato a mostrare il volto di Santina Renda durante la puntata del 23 novembre, invitando i telespettatori a condividere il più possibile la foto.

“Invitiamo tutti a condividerla in attesa dell’immagine finale che avremo nei prossimi giorni”, ha detto il legale. La mamma, vedendo la foto della figlia adulta, si è commossa: “Ho sempre sostenuto che è viva. Spero di poterla ritrovare”. Anche la sorella Francesca, l’ultima a vedere Santina, si è commossa: “Ho provato una forte emozione quando ho visto quell’immagine. Un magone alla gola. La donna in quella foto è mia sorella Santina. Chiedo di fare girare la foto di mia sorella ovunque, condividerla in modo tale che lei si possa riconoscere. Ho fiducia. Lei è viva e la rivedremo”.

Aveva 6 anni Santina Renda quando è stata rapita mentre giocava sotto casa, era il 23 marzo del 1990. Oggi mamma Enza non smette di piangere e la speranza di poter riabbracciare la propria figlia a distanza di 32 anni è ancora viva, come 32 anni fa. Hanno un desiderio, trascorrere il prossimo Natale con Santina.