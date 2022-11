Ha lasciato un biglietto con cui ha comunicato il suo ultimo saluto alla famiglia e poi ha deciso di farla finita gettandosi dal secondo piano dell’ospedale dove si trovava in quel momento. Questo il tragico epilogo di un suicidio avvenuto ieri all’ospedale Civico di Palermo ad opera di un uomo di 90 anni.

L’uomo sarebbe stato visto aggirarsi per i corridoi del reparto in cui era ricoverato, con il cellulare in mano. Avrebbe fatto una telefonata e poi si sarebbe lasciato cadere nel vuoto morendo sul colpo. La tragedia è avvenuta nel padiglione 24 dell’ospedale Civico. Inutili i soccorsi.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’anziano era ricoverato in Urologia oncologica e attendeva l’esito di alcuni esami. Sino a quel momento non aveva dato alcun segnale che potesse far pensare a un gesto estremo. Forse approfittando di un momento di distrazione e preso dallo sconforto, l’uomo si sarebbe tolto la vita scavalcando una finestra e buttandosi giù.

La Procura di Palermo ha affidato le indagini alla Polizia. Per il momento non si esclude comunque l’ipotesi di un incidente. Qualche informazione potrebbe arrivare dalla famiglia dell’anziano e dal suo cellulare con cui avrebbe fatto l’ultima telefonata