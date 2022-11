Vasco Rossi a Palermo i prossimi 22 e 23 giugno 2023 ed è già caccia al biglietto. Sono due le date del concerto di Vasco Rossi a Palermo che si terrà allo stadio Renzo Barbera come annunciato dal cantante di Zocca.

Ora sono migliaia i fan che aspettano l’apertura del botteghino per comprare i biglietti del concerto di Vasco. Da domani, 25 novembre, sarà possibile acquistare il ticket d’ingresso. Online sono già disponibili i prezzi. Il prato Gold, la posizione privilegiata per assistere al concerto, costa 97,52 euro. Il prato, 79,24 euro. La Tribuna Coperta Centrale costa 103,62 euro, la Tribuna Coperta 86,55 euro mentre la Tribuna Montepellegrino Non Numerata 79,24 euro, infine la Curva Nord Non Numerata costa 51,20 euro. A questi costi ci sarebbe da aggiungere il costo di prevendita o di spedizione in caso di acquisti online.

Il concerto di Vasco è attesissimo a Palermo. Il rocker manda dal capoluogo ormai da diversi anni e solo grazia a diverse trattative è stato possibile farlo venire a cantare al Barbera. Il capoluogo siciliano insieme a Bologna, Roma e Salerno saranno le uniche quattro città che accoglieranno il tour più atteso del 2023, che promette già una ricaduta economica da capogiro per il territorio. La prevendita generale avrà inizio venerdì 25 novembre alle ore 11 preceduta da una presale per i soci del fanclub. I biglietti saranno disponibili esclusivamente nei circuiti Ticketone, Box Office Sicilia, Vivaticket e Ticketmaster.