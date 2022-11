Una scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio in Sicilia, nel mare al largo di Pantelleria.

Il terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona del Canale di Sicilia meridionale, in mare, alle 17.46 di oggi, 23 novembre. Lo comunica L’istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia che ha calcolato l’ipocentro ad una profondità di 7 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

La scossa di terremoto non avrebbe provocato danni a cose o persone. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.