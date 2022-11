Dramma all’ospedale Civico Di Cristina Fatebenefratelli di Palermo dove un paziente si è buttato dal secondo piano perdendo la vita.

L’uomo aveva 91 anni ed era ricoverato, secondo quanto si apprende, nel reparto di urologia nel complesso dell’oncologico. I primi ad intervenire i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti di polizia di Stato e il medico legale per provvedere alla ricostruzione dei fatti. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto e per capire perché l’uomo abbia deciso di gettarsi dal secondo piano.

Lo scorso 4 novembre un altro caso di paziente suicida in ospedale. Un 42enne, paziente dell’ospedale di Biancavilla si è lanciato da un balcone del presidio. Inutili i soccorsi dei medici. Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.

L’uomo, un bracciante agricolo della provincia etnea, era ricoverato nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Biancavilla per una grave patologia cronica. Si è tolto la vita lanciandosi da un balcone al quarto piano della struttura. Secondo quanto si è appreso, il gesto sarebbe da ricondurre alla sofferenza che gli causava la malattia. La Procura di Catania ha in seguito disposto la restituzione della salma alla famiglia.