Il MoVimento 5 Stelle si schiera apertamente a favore delle persone che si dichiarano contrarie all’abolizione del reddito di cittadinanza, come voluto dal governo Meloni, e scende in piazza “Al fianco di chi protesta per i diritti. Politici che vogliono togliere Reddito abbiano coraggio di venire in piazza e guardare padri di famiglia negli occhi”.

“Il 29 novembre sarò in piazza al fianco dei cittadini palermitani per difendere i diritti. Parteciperò alla manifestazione organizzata dai comitati che protestano per difendere il Reddito di cittadinanza, contro il caro bolletta, carovita, sfruttamento ed emergenza disoccupazione”. Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua.

“Non possiamo rassegnarci alla propaganda della destra che vuole colpire le famiglie in difficoltà di Palermo rendendo ancora più povera la nostra città – continua la senatrice Bevilacqua – I più deboli vanno aiutati, non spinti nel burrone. Capisco che certi politici con la pancia piena non riescano a immaginare cosa significhi vivere in povertà, ma qui si tratta di una reale emergenza sociale. E pensare che proprio l’amministrazione della nostra città è espressione della stessa destra che a livello nazionale ha dichiarato guerra ai poveri”.

“Se hanno il coraggio – conclude l’esponente cinquestelle – si presentino a questa manifestazione sindaco e vice-sindaco, insieme ai parlamentari di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia eletti a Palermo, e spieghino a padri e madri di famiglia, guardandoli negli occhi, perché vogliono togliere il pane dalla bocca a loro e ai loro figli”.